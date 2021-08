Fleire avrettingar i Saudi-Arabia etter G20-formannskapet

utenriks

I første halvår vart 40 personar avretta i kongeriket, heiter det i ein rapport publisert tysdag.

Det er fleire enn i heile 2020, då det vart avretta 27 menneske, ni av dei i desember. Saudi-Arabia hadde formannskapet i G20 fram til 1. desember.

– Så snart G20-søkjelyset på Saudi-Arabia minka, tok styresmaktene opp att den omsynslause forfølginga av folk som tør å uttrykkje meiningane sine fritt eller kritisere regjeringa, seier Lynn Maalouf i Amnestys Midtausten-avdeling.

Fleire menneske har vorte idømde fengselsstraffer, og i blant dødsstraffer, på grunnlag av «grovt urettferdige rettssaker», ifølgje Maalouf. Ifølgje Amnesty blir mange tvinga til «tilståingar» gjennom tortur.

I år har òg mange vorte idømde fleire år i fengsel for satiriske innlegg på internett og menneskerettsaktivisme, ifølgje Amnesty.

– Det mellombelse pusterommet frå undertrykkinga, som samanfall med at Saudi-Arabia var vertskap for G20-toppmøtet i november, tilseier at alle illusjonar om reform berre var ein PR-kampanje, seier Maalouf.

