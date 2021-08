Pandatvillingar fødde i Frankrike

utenriks

Det er tredje gong pandaen Huan Huan og partnaren Yuan Zi får ungar. Då ungen Yuan Meng vart fødd i 2017, var det den første pandafødselen i Frankrike nokosinne.

– Dei to ungane er rosa. Dei er i veldig fin form. Dei ser store nok ut og er praktfulle, sa Rodolphe Delord, som er leiar i dyreparken.

Det er svært vanskeleg for pandaer å pare seg, både i fangenskap og i det fri. Hoa er nemleg berre mottakeleg for befruktning i eitt til to døgn i året, og i fangenskap viser pandahannane ofte ikkje interesse for akta i det heile.

Likevel klarte Huan Huan og Yuan Zi å pare seg heile åtte gonger i mars – til stor begeistring og overrasking for dyrepassarane.

Yuan Meng, Huan Huans førstefødde, veg no meir enn 100 kilo og skal i løpet av året sendast til Kina, der rundt 1.800 pandaer lever fritt, medan ytterlegare 500 er i fangenskap.

Tvillingane til Huan Huan, som er lånt ut frå Kina, vil ikkje få namn på 100 dagar. Oppdraget med å finne namn til dei blir gitt til Peng Liyuan, kona til den kinesiske presidenten Xi Jinping, opplyser dyrehagen.

(©NPK)