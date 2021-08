Mexicansk folkeavstemming om korrupsjonstiltale mot tidlegare presidentar får lita oppslutning

utenriks

Oppslutninga ligg langt under dei 40 prosentane som er nødvendig for at den juridiske prosessen skal kunne komme i gang, seier den nasjonale valkommisjonen.

Som venta er nesten alle avlagde stemmer til støtte for forslaget. Mellom 89 og 96 prosent stemde for, medan berre 2 prosent stemde imot.

President Andres Manuel Lopez Obrador framstiller seg som ein motstandar av underslag og korrupsjon. Han hadde på førehand sagt at ei sterk folkeleg støtte ville føre rettsoppgjeret framover og styrkje demokratiet.

Kritikarar kalla det heile for eit politisk jippo.

– Rådføre seg med folket for å vite at folk flest vil at korrupsjon skal straffast, er heilt unødvendig, seier Jose Antonio Crespo.

Han er politisk ekspert ved Senteret for forsking og økonomistudium i Mexico by.

Han la til at påtalemakta gjer det den får beskjed om av presidenten, sjølv om den formelt sett er sjølvstendig.

– I praksis er den jo ikkje det. Derfor var det ikkje nødvendig med ei folkeavstemming for å få ein vidare rettsprosess mot tidlegare presidentar, meiner Crespo.

Dei fem presidentane som Lopez Obrador tidlegare har peikt ut stod ikkje på stemmesetelen, etter ei avgjerd frå Mexicos Høgsterett. Det dreier seg om Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon, og Enrique Peña Nieto, som styrte Mexico i periodar på seks år kvar frå 1988 til 2018, fram til Lopez Obrador vart vald.

I årets korrupsjonsindeks frå organisasjonen Transparency International kjem Mexico heilt nede på 124.-plass av 179 land.

