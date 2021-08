Ismail Haniyeh attvald som Hamas-leiar

utenriks

Han styrkte dermed grepet om den palestinske islamistgruppa som styrer Gazastripa.

I ein Hamas-uttale heiter det at valprosessen konkluderte med at Haniyeh vart utnemnt til politisk leiar etter at «titusenvis» av medlemmer hadde delteke i ei intern avstemming. Det er ikkje kjent at nokon skal ha utfordra Haniyehs kandidatur.

Haniyeh blir sett på som ein pragmatikar, og har leidd Hamas' politiske verksemd sidan 2017. Han lever i eksil, og held for tida til i Tyrkia og Qatar.

Han var nyleg involvert i samtalar for å styrkje våpenkvila mellom Israel og Hamas, som vart forhandla fram etter at 13 israelarar og 260 palestinarar vart drepne i elleve dagar med samanstøytar.

(©NPK)