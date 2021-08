Avis: Britar over 50 eller i risikogruppene vil få tilbod om tredje vaksinedose

utenriks

Årsaka er bekymring for at effektiviteten til vaksinedosane som allereie er sette, kan byrje å minke. Regjeringa planlegg å tilby knappe 2,5 millionar tredjedosar i snitt per veke, skriv The Telegraph.

Vaksinasjonen skal primært gjerast via apotek, slik at helsevesenet kan prioritere etterslepet av pasientar som har behov for anna behandling. Den såkalla boosterdosen vil bli tilbydd alle som er over 50 eller i ei risikogruppe.

Håpet er at vaksinasjonen skal vere ferdig tidleg i desember, slik at det går eit par veker frå dei siste blir vaksinerte og fram til julefeiringa.

Israel har allereie byrja å tilby ein tredje dose til folk i risikogruppene, medan Tyskland ifølgje dokument nyheitsbyrået AFP har fått tilgang til, vil gå inn for det same.

