Vaksinerte spreier koronaviruset, åtvarar amerikanske styresmakter

utenriks

I eit internt skriv åtvarar det amerikanske folkehelseinstituttet CDC om at deltavarianten ser ut til å forårsake meir alvorleg sjukdom og spreier seg like raskt som vasskoppar, skriv Washington Post.

Dokumentet påpeikar at ein må «erkjenne at krigen har endra seg». Det belyser òg utfordringa helsestyresmaktene har med å overtale folk til å vaksinere seg og følgje råd for å unngå smitte, inkludert bruk av munnbind, samtidig som smittetala stig i heile USA.

Ny forsking slår fast at også vaksinerte kan spreie koronaviruset. CDC viser til upubliserte data og studiar som konkluderer med at vaksinerte personar som er smitta med deltavarianten, kan overfører covid-19 like lett som uvaksinerte.

Vaksinerte personar som er smitta med deltavarianten, har svært store mengder virus i nase og svelg, opplyser direktør Rochelle Walensky ved CDC til New York Times.

Forskinga er gjort av folk utanfor folkehelseinstituttet, som no jobbar med å analysere og publisere resultata. Funna er venta offentleggjorde fredag, ifølgje avisa.

Funna var likevel alarmerande nok til at CDC tysdag gjekk ut og endra råda for bruk av munnbind før funna var offentleggjorde.

(©NPK)