Tysk brannmann dømd til ti års fengsel for eldspåsetjing

Ein av brannane 32-åringen vart dømd for å ha påsett, var i eit skur like ved heimen til ein familie på fire som låg og sov. Brannen gjorde at mannen vart tiltalt for drapsforsøk.

I tillegg vart han mellom anna dømd for å ha påsett brannar i bilar, ein høystakk og eit klubbhus. Brannane, som vart påsett i landsbyen Gundelsheim i Sør-Tyskland, er anslått å ha ført til skadar for 500.000 euro, eller over fem millionar kroner.

Mannen har erkjent dei fleste av lovbrota og forklart at han var deprimert.

