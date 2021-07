Meteorologar: Tyskland vart ramma av «hundreårets regnvêr»

utenriks

Det kraftige regnet førte til at ei lang rekkje nedbørsrekordar vart slått, og minst 180 menneske mista livet i flaumvatnet. I tillegg var 150 menneske framleis sakna for ei veke sidan.

Nedbøren hadde historiske proporsjonar, konstaterer det tyske meteorologiske instituttet DWD, som no har sett nærare på målingane frå rundt 2.000 vêrstasjonar.

13. og 14. juli fall det over 100 liter regn per kvadratmeter i eit område mellom Köln-bukta og Eifel-regionen. Ved ein vêrstasjon nær Köln vart det målt 162,4 liter nedbør per kvadratmeter.

Flaumen i dette området blir skildra av DWD som den verste naturkatastrofen som har ramma Tyskland sidan nordsjøflaumen i Nord-Tyskland i 1962.

Ekstremregnet vil i historiebøkene bli omtalt som «hundreårets regnvêr», trur DWD.

Den globale oppvarminga har auka risikoen for ekstremt vêr både i Europa og mange andre delar av verda. Korleis nedbøren blir i Tyskland utover i dette hundreåret, er det derfor svært vanskeleg å spå.

