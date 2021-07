utenriks

Etter at presidenten hadde fått tredje dose på eit sjukehus nær Tel Aviv, sa han at landet byrjar å tilby såkalla boosterdosar for at livet i Israel igjen kan gå tilbake til normalen.

Israel er det første landet i verda som byrjar å tilby såkalla boosterdosar av Pfizer/Biontech-vaksinen.

(©NPK)