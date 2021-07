FN: Den humanitære situasjonen i Tigray blir forverra

utenriks

Kolonnar har problem med å få køyrt inn svært velkommen mat og hjelp til 5,2 millionar menneske, melder FN-kontoret for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Den siste kolonnen på 50 lastebilar kom fram til byen Mekelle 12. juli.

– Det trengst mellom 500 og 600 lastebilar med bistand av ulike slag kvar veke for å møte behovet, seier OCHA.

Alle større vegar frå Amhara-regionen er stengde, og ingen bruer er mogleg å passere. Også i flyktningleirane med eritrearar i Tigray er matforsyningane sjeldne.

Hjelpearbeidarar i Tigray og andre delar av Etiopia snakkar om katastrofeliknande tilstandar og føler at dei kan bli utsette for angrep. Dei blir ofte skulda for å halde med den eine eller andre sida i konflikten.

– Vi opplever aukande utfordringar for dei humanitære operasjonane våre, og det hindrar moglegheita vår til å redde liv og gi hjelp, åtvarar OCHA.

I november innleidde den etiopiske regjeringa i Addis Abeba ein militær offensiv mot Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF), som hadde makta i Tigray-provinsen. Etter fleire år med spenning mellom sentralregjeringa og TPLF utvikla kampane seg til ein komplisert konflikt, der også nabolandet Eritrea er innblanda.

Konflikten har sendt fleire hundre tusen menneske på flukt og ført til store materielle øydeleggingar.

(©NPK)