Biden påbyr munnbind for uvaksinerte offentleg tilsette

Det kunngjorde Det kvite hus torsdag. Dei nye krava gjeld 4 millionar tilsette og innleigde arbeidarar i føderal offentleg sektor i USA.

Alle vil bli bedne om å oppgi vaksinasjonsstatus. Dei som ikkje er fullvaksinerte, må bruke munnbind på jobb, halde fysisk avstand frå kollegaer og la seg teste ein eller to gonger i veka.

President Joe Biden bad forsvarsdepartementet Pentagon vurdere å føre koronavaksinar opp på lista over påbodne vaksinar for medlemmer av det amerikanske forsvaret.

Nokre timar seinare følgde Pentagon opp og sa at også soldatar og tilsette må følgje same reglar som føderalt tilsette: bli vaksinerte eller bli testa regelmessig, halde avstand til andre, bruke munnbind og avgrense reiseverksemda, skriv The New York Times.

Biden vil òg be lokale styresmakter om å lokke skeptikarar med ei utbetaling på 100 dollar dersom dei lèt seg vaksinere.

Tidlegare har mellom anna delstatane New York og California stilt krav om at offentleg tilsette må vaksinere seg. I heile USA er så langt rundt 60 prosent av befolkninga fullvaksinert.

Bidens nye krav vil likevel garantert møte motstand. I USA går det føre seg ein intens politisk debatt om i kva grad styresmaktene kan tvinge folk til å følgje helseråd.

