WHO: Afrika går inn i ein oppløftande koronafase

Men WHO-direktør Matshidiso Moeti opplyste torsdag at berre 10 prosent av det som trengst for å vaksinere 30 prosent av befolkninga i Afrika i 2021, er hittil levert.

82 millionar dosar er sende til land på det afrikanske kontinentet, medan behovet ligg på 820 millionar dosar.

Og talet på vaksinerte ved utgangen av året vil berre vere halvparten av dei 60 prosent som afrikanske helsestyresmakter meiner trengst, for å oppnå såkalla flokkimmunitet.

Vaksinasjonen på det afrikanske kontinentet går langt tregare enn i rike land, der styresmaktene held på vaksinar til bruk på eiga befolkning først.

– Det er lys i enden av tunnelen når det gjeld leveransar, men vi må ikkje bli ignorerte igjen, seier Moeti. Ho fryktar at alt snakket om behov for ein tredje dose vil bety at Afrika endå ein gong vil oppleve forseinkingar.

WHO opplyser at Afrika førre veke fekk fire millionar vaksinedosar innanfor COVAX-programmet, mot 250.000 i juni månad.

Mindre enn 2 prosent av befolkninga i Afrika har vorte fullvaksinerte, og den meir smittsame deltavarianten er med på å drive smittetala i vêret fleire stader.

