USAs bistandssjef til Etiopia i håp om å hindre svoltkatastrofe

utenriks

Power reiser til Etiopia neste veke, opplyser bistandsorganisasjonen til den amerikanske regjeringa USAID torsdag.

USAID-sjef Power skal møte representantar for styresmaktene i Addis Abeba for å «presse på for uhindra humanitær tilgang for å hindre hungersnaud i Tigray og innfri akutte behov i andre konfliktramma regionar i landet», heiter det vidare.

FN har fleire gonger bede om at kritiske naudhjelpsruter blir opna i Tigray-regionen, der hundretusenvis står i fare for å svelte i hel.

Førre veke vart den einaste vegen som er att utilgjengeleg etter eit angrep på ein kolonne frå FNs matvareprogram WFP.

USA reknar med at opptil 900.000 menneske er ramma av svolt i Tigray etter at etiopiske regjeringsstyrkar og deira allierte skal ha øydelagt avlingar, plyndra matlager og trua bønder. Etiopias statsminister, fredsprisvinnar Abiy Ahmed, har hevda at det ikkje finst svolt i Tigray. Power har bede om eit møte med han og andre høgtståande tenestemenn, som gir dei regionale styrkane i Tigray skulda for naudhjelpsblokaden.

Ei høgtståande US AID-kjelde seier til nyheitsbyrået AP at påstanden frå regjeringa om at Tigray-styrkane har skulda, er heilt feil, og peikar på at regjeringa er den viktigaste hindringa.

WFP meiner 20 kolonnar, der kvar har 100 lastebilar, må inn i Tigray kvar månad for å møte behova. Hittil har berre éin kolonne sleppt inn.

(©NPK)