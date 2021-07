Tsunamivarsel etter jordskjelv utanfor kysten av Alaska

utenriks

Jordskjelvet hadde episenteret sitt ute i havet, 91 kilometer søraust for byen Perryville i Alaska, ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

– Farlege tsunamibølgjer som følgje av dette jordskjelvet er kan komme langs kysten dei neste timane, heiter det i ei fråsegn frå tsunamivarsel-tenesta i USA.

Tsunamivarselet gjeld for den sørlege delen av Alaska, og dessutan halvøya i delstaten.

Med ein styrke på 8.2 er jordskjelvet det kraftigaste som er målt i USA sidan 1965 og på topp ti av dei kraftigaste nokosinne registrert i landet. I 1964 førte eit jordskjelv på 9.2 i same område til at over 250 personar mista livet som følgje av skjelvet og tsunamien.

Japanske styresmakter greier no ut om kysten deira er i fare med tanke på tsunami, ifølgje TT.

