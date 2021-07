Ressursane i kloden for i år er allereie oppbrukte – Noreg høgt opp på forbruksliste

utenriks

Torsdag er det Jordas overforbruksdag, ifølgje Global Footprint International.

Jordas overforbruksdag fell kvart år på den dagen i året der utrekningane viser at ressursane er brukte opp.

Det betyr at overforbruket dermed er i gang, og resten av året vil vere eit aukande misforhold mellom forbruk og det jorda har av ressursar. Verda har til dømes brukt opp den mengda fisk og trevirke som jorda evner å produsere på eit år.

I år kjem dagen tre veker seinare enn i fjor, då koronapandemien bremsa forbruket og uttaket av ressursar, seier Bo Øksnebjerg, dansk generalsekretær i WWF.

– Bortsett frå under koronaen går det stadig dårlegare, år for år. Forbruket av ressursar er stigande. Og sidan vi no er på veg ut av pandemikrisa, betyr det at menneska vil ta for seg som aldri før, seier han.

– Det må vere balanse

– Det er som i privatøkonomien, ein kan ikkje bruke meir enn ein tener – slik er det òg med ressursane i naturen, seier Øksnebjerg.

– Dersom vi fangar fleire fisk enn det fiskebestandane kan regenerere på eitt år, så blir det stadig færre fisk i havet. Og det som er i ferd med å skje no, er at vi pressar naturen så hardt at vi er i ferd med å gå tom for ressursar, seier han.

Han legg til at forbruket ikkje nødvendigvis skal gå i null, men at det må vere i balanse. Om ein ser forbruket til kloden under eitt, tilseier det at vi har 1,7 klodar å hauste frå, påpeikar WWF-leiaren.

Stadig tidlegare kvart år

For 50 år sidan vart ikkje ressursane på jorda uttømde før i desember, altså ein situasjon med tilnærma likevekt.

Dei siste 50 åra har jordas ressursar vore brukte opp på desse datoane:

* 1970: 30. desember.

* 1980: 4. november.

* 1990: 10. oktober.

* 2000: 22. september.

* 2010: 6. august.

Og dei siste åra har datoane variert i slutten av juli, med unntak av koronaåret 2020.

Qatar toppar lista over landa med størst forbruk av ressursar. Like bak er Luxembourg og Dei sameinte arabiske emirata. Medan Danmark og Sverige er på høvesvis 14. og 19.-plass, ligg Noreg på 27.-plass.

(©NPK)