Kakestykke frå Charles og Dianas bryllaup skal seljast på auksjon

Den omtalte biten stammar frå ein av dei 23 offisielle bryllaupskakene som vart bakte til den store dagen, 29. juli 1981, då arvingen til trona gifta seg med den sky og unnselege 20-åringen Diana.

Kakestykket er dekt av eit marsipanlag og pynta med våpenskjoldet til Windsor-slekta i gull, sølv, raudt og blått.

Kakestykket vart gitt til Morya Smith som var medlem av dronningmora si hudhaldning i Clarence House. Ho oppbevarte det i ein kakeboks med ein handksriven beskjed på lokket: Blir behandla med varsemd – bryllaupskaka til prins Charles & prinsesse Diana.

Boksen vart så signert og datert: 29. juli 1981.

Smith-familien selde kakestykket i 2008, men no kjem det igjen for sal. Det er venta at det blir selt for mellom 300 og 500 pund, og kjøparen får inkludert detaljar og program frå bryllaupsseremonien.

– Det synest å vere i utmerkt stand, akkurat slik det var då det først vart selt. Men vi åtvarar mot å ete det, seier auksjonarius Chris Albury.

