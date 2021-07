Gransking gir Malta ansvar for drapet på gravejournalist

utenriks

53 år gamle Caruana Galizia vart drepe av ei bilbombe i nærleiken av heimen til familien på Malta i oktober 2017.

I ein rapport som vart offentleggjord torsdag, konkluderer uavhengige granskarar med at styresmaktene svikta. Granskarane har ikkje funne bevis for at staten spelte ei direkte rolle i attentatet, men styresmaktene klarte ikkje å verne journalisten frå drapstruslar, ifølgje rapporten.

Vidare blir det hevda at det på øvste nivå i regjeringsapparatet vart skapt ein kultur prega av straffritak.

– Dette spreidde seg til andre organ, som tilsynsstyresmakter og politiet, og førte til at rettstryggleiken braut saman, heiter det i rapporten frå granskinga som Caruana Galizias familie har etterlyst.

Trua etter avsløringar

Caruana Galizia var ein krass kritikar av styresmaktene og avslørte korrupsjonsnettverk både på Malta og i utlandet. Ho levde med truslar utan at styresmaktene tok grep for å redusere risikoen for at det skulle skje noko med henne.

Granskingsrapporten kjem med ei rekkje tilrådingar om korleis lovverket kan forbetrast for å verne journalistar betre på Malta.

Den framståande forretningsmannen Yorgen Fenech, som hadde band til enkelte maltesiske tenestemenn, blir skulda av påtalemakta for å ha vore hjernen bak attentatet. Han har nekta straffskuld for tiltalepunkt om medverknad til drapet og organisering og finansiering av bilbomba.

Kraftige reaksjonar

Tre andre menn er tiltalte for å ha utført angrepet, og to skal ha levert sprengstoffet og ein tredje skal ha vore mellommann. Rettssakene går føre seg n o. To av mennene har erkjent det dei er tiltalte for.

Attentatet vakte kraftige reaksjonar, også utanfor Malta. Dåverande statsminister Joseph Muscat gjekk av i 2019 etter demonstrasjonar med krav om at sanninga om drapet måtte komme for ein dag.

I ei fråsegn torsdag avviser Muscat at dei mistenkte gjerningspersonane hadde eit inntrykk av at dei ville få straffritak. Han viser til at drapsmistenkte vart arresterte innan to månader etter attentatet, og den mistenkte hovudmannen få månader seinare.

(©NPK)