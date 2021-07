Google og Facebook innfører vaksinekrav for tilsette

utenriks

I ein e-post til Googles meir enn 130.000 tilsette over heile verda opplyser administrerande direktør Sundar Pichai at målet no er å ha mesteparten av arbeidsstyrken tilbake frå 18. oktober. Planen var opphavleg at det skulle skje frå 1. september.

Årsaka er den meir smittsame deltavarianten av covid-19 som fører til auka smittetal og fleire sjukehusinnlegging i heile verda.

Når Googles kontor blir opna for fullt, må alle som jobbar der vere vaksinerte.

Først i USA

Kravet blir først innført ved hovudkontoret i Mountain View i California og andre avdelingar i USA, før det blir utvida til meir enn 40 andre land der Google her kontor.

Innføringa vil tilpassast lokale forhold som tilgang på vaksinar, opplyser selskapet.

– Eg håpar desse tiltaka vil tryggje alle saman når kontora opnar igjen, seier Pichai.

Google har utbetalt lønn til tilsette som ikkje har kunne utføre jobben sin heimanfrå og hjelpt tilsette med å få tilgang på vaksinar, ifølgje Pichai.

Også Facebook krev vaksine

Kort tid etter Googles kunngjering onsdag opplyste Facebook at berre vaksinerte medarbeidarar er velkomne tilbake til kontora i USA.

– Vi kjem til å krevje at alle som kjem på jobb ved kontora i USA, er vaksinerte, seier visepresident for HR Lori Goler til nyheitsbyrået AFP.

– Vi vil ha ein prosess for dei som av medisinske eller andre grunnar ikkje kan vaksinerast, og vi vil evaluere tilnærminga vår i andre regionar etter kvart som situasjonen utviklar seg, uttaler Facebooks personalansvarlege.

Google og Facebook var blant dei internasjonale selskapa som sende folk heim frå kontora tidleg i fjor for å minske risikoen for at deira tilsette vart koronasmitte.

