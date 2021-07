Tre armenske soldatar drepne i samanstøytar med aserbajdsjanske styrkar

utenriks

Det opplyser forsvarsdepartementet i Armenia onsdag morgon, ifølgje Reuters.

Samanstøytane skal ha byrja natt til onsdag i det nordaustlege Armenia nær den aserbajdsjanske grensa.

Dei to landa har den siste tida skulda kvarandre for å ha brote våpenkvila som på tampen av fjoråret vart inngått i etterkant av krigen i Nagorno-Karabakh-regionen.

Krigen mellom dei to tidlegare sovjetstatane varte frå 27. september til 9. november i fjor. Over 6.500 personar vart drepne i krigen, som enda med at Aserbajdsjan tok tilbake fleire omstridde område.

