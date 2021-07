Semje i Senatet om Bidens gigantiske infrastrukturpakke

utenriks

Pakken er på 1000 milliardar dollar, og den endelege voteringa kan skje onsdag kveld lokal tid.

Det var saksordføraren til republikanarane i Senatet, Rob Portman frå Ohio, som onsdag kunngjorde at bitane er falne på pass og at partiet er klar til å gå vidare. Pakken treng støtte frå 60 av dei 100 senatorane.

Etter ei eventuell godkjenning skal begge parti saumfare teksten, og det er venta at denne delen av godkjenninga kan ta tid. Infrastrukturpakken gjeld mellom anna motorvegar, bruer, vatn og avløp, breiband og andre offentlege tenester.

Demokratane sin forhandlingsleiar, Kyrsten Sinema frå Arizona, opplyste at ho hadde snakka med president Joe Biden og at han var svært oppglødd over at ein avtale tilsynelatande er klar.

Når denne voteringa er unnagjord, er det ein endå meir ambisiøs støttepakke på 3500 milliardar dollar som det skal forhandlast om. Denne pakken har ein markant sosial profil og handlar om nær sagt alle delar av livet til den jamne amerikanaren.

Republikanarane er sterkt imot denne pakken slik han no ligg føre.

