Heimvend Syria-farar i Tyskland tiltalt for å ha slutta seg til IS

utenriks

Kvinna skal ha drege til Syria i mars 2015 for å slutte seg til den ytterleggåande islamistgruppa Den islamske staten (IS). Ho skal ha gifta seg ein mann som jobba med etterretning i IS.

Ho skal ifølgje påtalemakta i Tyskland ha fått betalt for å etterforske andre IS-koner, og ho skal òg ha halde ei yazidi-kvinne som slave.

Sommaren 2017 flaug ho til Raqqa saman med ektemannen og dei to barna deira. Frå starten av 2019 budde ho i ein flyktningleir med barna sine, før ho vende tilbake til Tyskland.

Kvinna er òg tiltalt for brotsverk mot menneskja og brot av våpenlovgivinga. Det er ikkje fastsett noko tidspunkt for rettssaka.

(©NPK)