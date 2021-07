Assange har mista det ecuadorianske statsborgarskapet

utenriks

Assange fekk statsborgarskapet i 2017 etter å ha søkt tilflukt på den ecuadorianske ambassaden i London i 2012. No har ein domstol i Ecuadors hovudstad Quito avgjort at det vart gjort byråkratiske feil då den australskfødde Assange fekk statsborgarskapet, ifølgje avisa El Comercio.

50-åringen har sete fengsla i det britiske høgtryggingsfengselet Belmarsh sidan han vart arrestert i april 2019.

USA har kravd Assange utlevert for å stille han for retten for spionasje og datainnbrot etter lekkasjen av tusenvis av hemmelegheitsstempla amerikanske dokument.

