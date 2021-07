3.500 år gammal steintavle med episk dikt kan bli overført frå USA til Irak

utenriks

Tavla, som har vore utstilt på Museum of the Bible i Washington, vart beslaglagd av det amerikanske justisdepartementet i 2019.

Museet vart etablert i 2017 av milliardæren David Green, som ifølgje justisdepartementet kjøpte Gilgamesj-tavla på auksjon i 2014 for nesten 15 millionar kroner.

Tavla vart frakta til USA på ulovleg vis i 2003 av ein forhandlar som hadde kjøpt han i London av ein velkjend kunsthandlar frå Jordan. Seinare vart tavla selt og kjøpt fleire gonger, i handlar der det vart triksa juridisk for å sørgje for at ein heldt seg på rett side av lova.

Justisdepartementet har no, i samsvar med amerikanske konfiskeringslover, sikra seg formell eigarskap til tavla for å kunne returnere ho til Irak.

– Denne konfiskeringa er ein viktig milepæl på vegen mot at dette sjeldne og urgamle meisterverket i verdslitteraturen blir returnert til opphavslandet, seier New York-dommar Jacquelyn Kasulis i samband med rettsavgjerda.

Tavla inneheld ein draumesekvens frå Gilgamesj, som vart skriven på akkadisk og blir datert tilbake til 2.100 år før Kristus.

(©NPK)