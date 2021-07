«Making a Murderer»-dømd får ikkje ny rettssak

utenriks

Avery sonar ei livstidsstraff for å ha drepe fotografen Teresa Halbach i 2005, ei sak som vart kjent verda over etter at Netflix laga ein dokumentarserie der det vart sådd tvil om dommane mot han og nevøen Brendan Dassey.

Averys' forsvarar Kathleen Zellner bad domstolen vurdere påstandar som mellom anna handla om manglande tekniske bevis. Kravet vart først avvist i 2017, og Avery hadde i sin siste anke bede om ny rettsbehandling eller ei ny rettssak for å få nye bevis vurdert.

Ankedomstolen i Wisconsin har likevel avvist òg denne oppmodinga og kom fram til at det ikkje er grunnlag for å gi Avery ei ny rettsbehandling eller rettssak. Både Avery og Dassey hevdar at dei er uskuldige.

(©NPK)