Store øydeleggingar i Sibir – skogbrannar herjar vidare

Russiske medium har i fleire dagar viste bilete frå byen Jakutsk, og dessutan andre omliggjande byar, som er totalt oppslukte av røyk frå brannen.

Det russiske sivilforsvaret fryktar at verdiar for over 120 millionar kroner er øydelagde i delrepublikken Sakha hittil.

Også andre stader i Russland går føre seg store skogbrannar. Over 5.000 menneske og rundt 30 fly deltek i arbeidet med å sløkkje nesten 200 brannar.

Brannane dekkjer til saman eit areal på over 18 millionar mål. Omfanget av brannane er så stort at halvparten av dei ikkje blir prøvd sløkte i det heile, ifølgje russiske styresmakter.

Det er grunn til å tru at klimaendringane har bidrege til større skogbrannfare over store delar av Russland.

