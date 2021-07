Melbourne lettar på restriksjonane – Sydney med smitterekord

utenriks

Ei ny koronabølgje prega av deltavarianten førte til nedstenging i midten av juli. Etter nærare to veker med ordre om å halde seg heime, kan millionar av innbyggjarar i Melbourne og delstaten Victoria leggje den femte nedstenginga bak seg.

Delstatsminister Dan Andrews seier to utbrot av deltavarianten er handtert dei siste månadene, men han understrekar at pandemien langt frå er over og at det framover handlar om å vaksinere flest mogleg.

Skular, restaurantar og butikkar kan opne igjen, medan det framleis er påbode med munnbind.

I nabodelstaten South Australia blir det òg letta på koronarestriksjonane, medan det i storbyen Sydney i New South Wales går mot framleis nedstenging etter fire veker med strenge restriksjonar.

Tysdag vart det registrert 172 nye smittetilfelle i delstaten. Det er det høgaste daglege smittetalet sidan starten av utbrotet i Sydney i byrjinga av juni.

Berre 16 prosent av Australias befolkning er fullvaksinerte, ifølgje ABC News' oversikt.

