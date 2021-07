Mann tiltalt i Sverige for masseavrettingar i Iran i 1988

utenriks

Den 60 år gamle mannen har vore fengsla i Sverige sidan han landa på Arlanda i november 2019. Sidan då har politiet gjennomført ei omfattande etterforsking.

Fleire titals pårørande er lokaliserte verda over og har vorte bedne om å stille i retten med forklaringane sine.

Opplysningar frå Amnesty International viser at mellom 28. juli og 31. august 1988 vart eit ukjent tal menneske frakta med gaffeltruckar for å bli hengde opp i heisekraner og lyktestolpar eller bli skotne og drepne.

Under desse avrettingane blir 60-åringen mistenkt for å ha vore delaktig. Han er kopla til fleire fengsel der fangane vart haldne før avrettingane. Mannen er tiltalt for fleire drap og grove brot på folkeretten.

Mannen har under heile prosessen hevda seg uskuldig.

Rettssaka er venta å gå føre seg i fleire månader og blir ei av dei største sakene med internasjonal forgreining som er behandla ved nokon svensk domstol.

Iraj Mesdaghi sat som politisk fange i Iran i 1988 og er eitt av nøkkelvitna under saka.

– Eg er veldig spent. Det er ei utruleg viktig hending for oss: mødrer, fedrar, familiar og andre pårørande til personar som fall som offer for det iranske regimet. Desse brotsverka har aldri før vore behandla i nokon rettssal, og eg er veldig takksam for at det endeleg skjer, seier ho.

Krigen mellom Iran og Irak vart kalla den første Golfkrigen og varte frå 1980 til 1988. Han vart starta av leiaren i Irak, Saddam Hussein.

