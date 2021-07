utenriks

Anslaget om global økonomisk vekst er uendra frå førre rapport, men samansetninga er annleis, opplyser Det internasjonale pengefondet (IMF) tysdag.

IMF bereknar at rike land har 0,5 prosentpoeng betre potensial for økonomisk vekst i år enn ved førre rapport, medan anslaget er justert tilsvarande i negativ retning for låg- og mellominntektsland.

I 2022 blir ein global vekst på 4,9 prosent anslått, som er ein auke på 0,5 prosentpoeng frå 4,4 prosent i førre rapport.

