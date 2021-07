Cuba held USA ansvarleg for brannbomber mot Cubas ambassade i Paris

utenriks

Brannvesenet opplyser at to brennbare gjenstandar vart kasta mot den cubanske ambassaden som held til i 15. arrondissement. Skadane på bygget var minimale, og branntilløpet var sløkt før mannskapa nådde fram.

– Eg held regjeringa i USA ansvarleg for terroristangrep mot ambassaden vår, skriv Rodriguez i ei twittermelding. Utanriksdepartementet på Cuba seier at tre såkalla molotovcocktailar vart kasta mot ambassaden like før midnatt, og at brannen vart sløkt av dei tilsette.

Dei siste vekene har det vorte demonstrert utanfor cubanske ambassadar i mange byar verda rundt som ein reaksjon på protestane på Cuba 11. og 12. juli.

Så langt er rundt 60 cubanarar stilte for retten i kjølvatnet av demonstrasjonane mot styresmaktene.

Cuba skuldar USA for å stå bak ein kampanje i sosiale medium som har som mål å destabilisere det kommunistiske styret på Cuba. Landet opplever ei alvorleg økonomisk krise, som er forsterka av koronapandemien og amerikanske sanksjonar.

