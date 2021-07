Studie: Hetebølgjer kjem av rask global oppvarming

utenriks

Funna i studien, som er publisert i Nature Climate Change, tyder på at menneska vil oppleve fleire dødelege hetebølgjer dei neste tiåra.

– Fordi vi er i ein periode der oppvarminga går veldig raskt, må vi førebu oss på fleire hetehendingar som vil slå tidlegare rekordar med store marginar, seier hovudforfattar av studien, Erich Fischer ved ETH-universitetet i Zürich.

Under hetebølgja i British Columbia i Canada i juni vart det målt 49,6 grader. Dette var over fem grader varmare enn den førre temperaturrekorden i landet.

Dagens oppvarmingstempo – rundt 0,2 grader per tiår – vil halde fram dei neste 10 til 20 åra uavhengig av kva menneskja klarer å gjere for å bremse den globale oppvarminga, ifølgje studien.

Men tiltak for å kutte utslepp av klimagassar vil ein få betalt for seinare, meiner forskarane.

Inntil no har klimaforskinga hatt fokus på korleis global oppvarming påverkar hetebølgjer samanlikna med ein gitt periode i fortida. Sjølv om det framleis er rekna for å vere viktig, ser forskarar no i aukande grad òg på kor utslagsgivande tempoet på oppvarminga kan vere.

