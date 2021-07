Stigande dødstal i Indonesia sjølv om smitten minkar

utenriks

Det siste døgnet vart det registrert 28.228 nye koronatilfelle i Indonesia. Det betyr at totalt 3,2 millionar menneske i Indonesia har vorte smitta av det dødelege viruset.

Så langt i pandemien har totalt 84.766 mista livet i landet 1.487 av dei døydde det siste døgnet.

Men det ser ut til å lysne, for det siste døgnet vart òg 40.374 personar friskmelde for covid-19. Det er ein ny dagsrekord.

President Joko Widodo sa søndag at dette var eit teikn på at pandemien er under kontroll i landet, sidan talet på sjukehusinnleggingar og smitta søkk.

Indonesia forlengjer den delvise nedstenginga si ei veke, men lettar på restriksjonane for bedrifter, slik at dei kan ta opp att drifta med avgrensa kapasitet.

Valet om å forlengje restriksjonane trass i ein søkkande smittetrend kjem etter at Verdshelseorganisasjonen WHO tilrådde Indonesia å stramme inn i førre veke.

(©NPK)