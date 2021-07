Samanstøytar etter at presidenten i Tunisia sparkar statsministeren

utenriks

Bakteppet for innblandinga til presidenten er landsomfattande uro og demonstrasjonar i landet mot økonomisk uføre og krisa som er utløyst av koronaen.

President Kais Saied har suspendert nasjonalforsamlinga i landet i 30 dagar. Avgjerda vart kjend søndag kveld og helsa velkommen av tilhengjarane hans med gledesrop, biltuting og vaiande tunisiske flagg.

Tusen trassa koronaforbodet og den kvelande heten for å gi presidenten støtta si.

Reaksjonar

Grepet til presidenten har utløyst sterke reaksjonar i Midtausten-regionen, og statsministeren i Tyrkia seier han er djupt uroleg og ber om at den demokratiske legitimiteten blir retta opp igjen i Tunisia.

Det største regjeringspartiet, den moderate islamistrørsla Ennahda, kallar avgjerda eit kupp, og leiaren Rachid Ghannouchi har arrangert ein sitt-ned-aksjonen framfor parlamentet sidan han blir nekta tilgang til bygningen.

Han lova av parlamentet ville halde fram arbeidet sitt på ein annan stad.

– Grunnlova tillèt ikkje at parlamentet kan avviklast, men ho opnar for at arbeidet kan suspenderast, sa presidenten med tilvising til paragraf 80 som seier at slike tiltak kan brukast i tilfelle ved «overhengande fare».

Tek over

President Saied sa søndag at han vil ta over rolla som utøvande makt med hjelp frå ei regjering leidd av ein statsminister han sjølv vil peike ut. Etter kunngjeringa til presidenten vart einingar frå hæren utplassert ved strategiske stader i hovudstaden Tunis.

Måndag opplyser TV-kanalen Al Jazeera at politiet har storma lokala deira i Tunis.

Den dramatiske avgjerda til Saied er fatta sjølv om grunnlova forankrar eit parlamentarisk demokrati og avgrensar makta til presidenten til spørsmål som gjeld tryggleik og diplomati.

Krisa når det førebelse klimakset sitt etter ein lang fastlåst maktkamp mellom presidenten og Rachid Ghannouchi, ei tautrekking som har skapt store problem for nedkjempinga av pandemien. Tunisia har for tida eitt av dei høgaste smittenivåa i verda. Saied vart valt i 2019 og har sidan då lege i strid med leiaren for parlamentet.

Omfattande demonstrasjonar

Tidlegare søndag vart det demonstrert i fleire byar mot den økonomiske krisa, veksande arbeidsløyse, korrupsjon og regjeringa si handtering av koronakrisa i det nordafrikanske landet. Det var protestar i byane Gafsa, Kairouan, Monastir, Sousse og Tozeur.

Grunnlova frå 2014 slår fast at makta i landet skal delast mellom presidenten, statsministeren og nasjonalforsamlinga. Regjeringspartiet i Tunisia omtaler avgjerda til presidenten som eit kuppforsøk.

Sidan revolusjonen i 2011 som kasta diktator Zine al-Abidine Ben Ali, har Tunisia vore prega av politisk uro og manglande evne til å danne stabile og effektive regjeringar. Sidan 2011 har landet hatt ni regjeringar, nokre av dei berre i få månader.

Tunisia har vorte overvelda av koronakrisa, som har kosta meir enn 18.000 av dei 12 millionar innbyggjarane i landet livet.

