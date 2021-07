Nasjonalforsamlinga i Malaysia opna for første gong i år

utenriks

Malaysia vart stengt då kongen erklærte unntakstilstand i januar som ledd i kampen mot pandemien. Dette gjorde kongen etter råd frå statsminister Muhyiddin Yassin.

Politiske motstandarar hevdar at statsministeren brukte krisa til å unngå eit mistillitsvedtak. Han treng visstnok tid til å knyte den knakande koalisjonen sin tettare saman.

Trass i unntakstilstanden og den nasjonale nedstenginga har pandemien berre breidd seg, og det er deltavarianten som også Malaysia slit med å demme opp for.

Aukande folkeleg misnøye og press frå kongen førte til at statsministeren no har gjenopna parlamentet, om enn berre for fem dagar. Han viser til at unntakstilstanden varer til august.

