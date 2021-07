Frankrike har vedteke omstridd koronalov

utenriks

Tiltaka i lova som vart vedteken natt til måndag, har ført til storstilte demonstrasjonar og politisk uro i Frankrike.

President Emmanuel Macron og regjeringa hans seier det er nødvendig på grunn av smitteauken for å verne sårbare grupper og sjukehusa i landet og for å unngå nye nedstengingar.

Lova krev at alle som jobbar i helsesektoren blir vaksinerte innan 15. september, elles risikerer dei å bli suspenderte. Det blir òg innført krav om koronapass for å gå på restaurant, reise med tog og flyge og på offentlege stader. Kravet gjeld alle vaksne, men vil frå 30. september utvidast til å gjelde alle over 12 år.

Virussituasjonen avgjerande

For å få koronapass må ein anten vere fullvaksinert, nyleg ha testa negativt eller ha vorte frisk frå koronasjukdom.

Ei eiga føresegn vil klargjere korleis liknande dokument frå andre land skal handterast.

Lovforslaget vart offentleg kjent for seks dagar sidan. Politikarane har jobba gjennom helga og vart samde om eit kompromiss, som vart vedteke i senatet søndag kveld og i nasjonalforsamlinga etter midnatt natt til måndag.

Reglane kan gjelde til 15. november, avhengig av virussituasjonen.

Macron: Demonstrasjonar ikkje rett medisin

Macron har oppmoda til massevaksinasjon og om at nasjonen må stå saman for å stanse spreiinga av delta-varianten av koronaviruset. Han har samtidig langa ut mot dei som spreier desinformasjon om vaksinane.

Om lag 160.000 personar demonstrerte laurdag i Frankrike mot tiltaka. Mange ropte «fridom» og sa at regjeringa ikkje kunne diktere kva dei må gjere.

Macron seier folk har «rett til å uttrykkje seg på ein fredeleg og respektfull måte», men han understrekar at koronaviruset ikkje forsvinn ved hjelp av demonstrasjonar.

Men enn 111.000 personar med koronavirus har så langt døydd i Frankrike, som for tida registrerer om lag 20.000 nye smittetilfelle dagleg. I starten av månaden var det same talet på nokre tusen, og frykta for overbelasta sjukehus aukar igjen.

