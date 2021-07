Økonomien i Myanmar krympar med 18 prosent

utenriks

Hovudårsakene er den omfattande uroa i kjølvatnet av militærkuppet og oppblomstringa av koronaviruset.

Det har vore kaotiske tilstandar i Myanmar sidan kuppet i februar. Dei militære gjekk brutalt til verks mot dei opposisjonelle, og over 900 menneske har vorte drepne i uro etter kuppet, melder lokale grupper som følgjer utviklinga nøye.

Ei utbreidd bølgje av sivil ulydnad har lamma økonomien. Mange bankar knakar i samanføyingane, og styresmaktene får ikkje skrive ut fakturaer eller kravd skatt.

Verdsbanken seier at Myanmar allereie var svekt av pandemien, men at dei politiske hendingane har styrkt den nedgåande trenden. Anslaget er no at økonomien vil krympe med heile 18 prosent ved utgangen av rekneskapsåret i september.

Nedleggingar, streikar og bortfall av internett har svekt likviditeten og hemma banknæringa. Den lokale valutaen, kyat, har mista 23 prosent av verdien sin i høve til dollaren.

Verdsbanken fryktar at delen av befolkninga som lever i fattigdom, vil doblast innan starten på 2022, målt mot nivået i 2019.

