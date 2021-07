Smittetala held fram med å auke i Storbritannia

utenriks

Data frå det nasjonale statistikkbyrået seier at 741.700 testa positivt for korona i førre veke. Dette svarer til éin av 75, opp frå éin av 95 veka før.

Talet for førre veke er det høgaste sidan veka som leidde opp til 30. januar.

I Skottland er talet éin av 80 førre veke, opp frå éin av 90 i veka før. Talet på smitta er no det høgaste sidan statistikkbyrået byrja å måle i Skottland i oktober i fjor.

For Wales er smitten lågare og talet er éin person per 360 innbyggjarar. I Nord-Irland er éin person av 170 smitta, opp frå éin person per 290 personar førre veke.

(©NPK)