Mississippi ber høgsterett gjere om retten til abort i USA

utenriks

– Kan ein delstat i samsvar med grunnlova forby sjølvbestemd abort før overlevingsevne? Ja. Kvifor? Fordi ingenting i grunnlovsteksten, strukturen, historia eller tradisjonen støttar opp om retten til abort, argumenterer justisminister i Mississippi, Lynn Fitch, i eit prosesskriv som vart sendt torsdag.

Fitch kallar høgsterettsavgjerda i den såkalla Roe v. Wade-saka i 1973 «alvorleg feil» og vil ha ho omgjort.

Mississippi vedtok i 2018 ei lov som forbyr abort etter 15. veke, medan dei fleste ekspertar meiner fosteret først er levedyktig etter 24 veker.

Ein føderal domstol slo fast at lova var grunnlovsstridig, men dette vil delstaten no at høgsterett skal ta stilling til.

Ei rekkje republikanarar i fleire delstatar krev forbod mot abort straks ein kan høyre hjartelyd frå fosteret, ofte så tidleg som i sjette veke, og har gjort det til si kampsak å få Roe vs. Wade-rettsavgjerda oppheva.

Dersom Mississippi vinn fram, blir det venta at fleire andre republikansk-styrte delstatar vil følgje etter.

Seks av dei ni dommarane i amerikansk høgsterett blir no rekna som konservative, noko tidlegare president Donald Trump sørgde for.

I mai vedtok dommarane å vurdere Mississippi-lova som forbyr abort etter 15. veke, noko som blir venta å skje denne hausten. Ei endeleg rettsavgjerd om Roe vs. Wade skal gjerast om, blir først venta neste vår.

(©NPK)