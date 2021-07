Macron fryktar avlytting og byter telefon

utenriks

Ifølgje fleire medium er Macron blant minst 14 statsoverhovud og statsleiarar som kan ha vorte overvakt ved hjelp av spionprogrammet.

Ein talsmann for NSO Group nekta torsdag for at Macron var å finne på lista over telefonar der Pegasus-programvara blir mistenkt for å vere planta.

– Vi kan med tryggleik seie at den franske presidenten ikkje var eit mål, sa Chaim Gelfand til TV-stasjonen i24 News.

Tek ingen sjansar

Macron tek likevel ingen sjansar og innkalla torsdag det franske tryggingsrådet til hastemøte for å diskutere det israelsk-utvikla spionverktøyet.

Under møtet beordra Macron «styrking av alle tryggleiksprotokollar», og etter møtet vart det opplyst at han sjølv hadde skifta både telefon og telefonnummer.

Fjernstyrer

Pegasus-programmet gjer det mogleg å fjernstyre både kamera og mikrofon på telefonar, utan at eigaren merkar det.

Gravejournalistar i ei rekkje land har samarbeidd om å avdekkje omfanget av overvakinga og har konstatert at rundt 50.000 telefonar verda over kan vere infiserte av spionprogrammet.

NSO Group nektar ikkje for at verktøyet er selt til ei rekkje land, men seier at det berre er tenkt brukt for å kjempe mot kriminalitet og terrorisme.

Programmet er likevel òg funne på telefonar til journalistar, opposisjonelle og menneskerettsforkjemparar, blant dei tilsette i Amnesty International.

Israelsk etterretning

NSO Group vart ifølgje Forbes grunnlagd av tre menn med bakgrunn frå israelsk etterretningsteneste i 2010, har hovudkvarter i Herzliya rett nord for Tel Aviv og rundt 500 tilsette.

Ifølgje BBC var det truleg Eining 8200 i det israelske forsvaret, som driv storstilt innhenting av signaletterretning, som finansierte oppstarten av selskapet.

Selskapet har vore i søkjelyset til media ei rekkje gonger dei siste åra, mellom anna etter at New York Times i 2017 avslørte korleis det hadde hjelpt mexicanske styresmakter med å overvake telefonane til nokre av dei fremste journalistane i landet, menneskerettsadvokatar, korrupsjonsmotstandarar og regjeringskritikarar.

Påfallande

Den israelske avisa Haaretz avdekte nyleg at det har vore eit påfallande samsvar mellom kva land den tidlegare statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, søkte kontakt med, og land som har fått tilgang til spionprogrammet frå NSO Group.

Avisa trekkjer fram land som Aserbajdsjan, Dei sameinte arabiske emirata, Rwanda, Marokko, Mexico, Ungarn, India og Saudi-Arabia og konkluderer med at israelske styresmakter openbert har hatt kjennskap til kva NSO Group selde og kven som fekk tilgang til Pegasus.

Israelsk gransking

NSO Group har avvist at dei nokon gong har hatt noka «liste over potensielle, tidlegare eller eksisterande mål» og har kalla den siste avsløringa full av feilaktige idear.

Det israelske forsvaret har oppretta ein granskingskommisjon som skal gjennomgå skuldingane mot NSO Group og undersøkje påstandane om at programvare utvikla av selskapet, er misbrukt, ifølgje leiaren av forsvars- og utanrikskomiteen i Knesset.

(©NPK)