Koronabølgje i Søraust-Asia krev mange liv

India, som har meir enn 1,4 milliardar innbyggjarar, har hatt aller flest koronadødsfall i heile Søraust-Asia gjennom pandemien.

Under smittetoppen i mai rapporterte India eit vekesnitt på 3 koronadødsfall per million innbyggjar, ifølgje Our World in Data. Sidan har dødstalet halde fram å søkke. Det blir likevel anteke at det er store mørketal i India, der testkapasiteten har vore låg.

Men i Indonesia, Myanmar og Malaysia har dødsfalla auka kraftig sidan slutten av juni. Denne veka var snitta høvesvis på 4,4, 4,3 og 4,1 per million innbyggjar.

Helsevesenet i fleire sørasiatiske land slit med å handtere alle l koronapasientane som treng akutt hjelp.

Dødssjuke korridorpasientar

Då 38 år gamle Eric Lam vart innlagd på sjukehus med korona i juni i den malaysiske delstaten Selangor, episenteret for smitteutbrotet i landet, var det ingen ledige senger.

Han var likevel heldig, for sjølv om korridorane på sjukehuset var fylte av pasientar, var situasjonen mykje verre på andre sjukehus i regionen kor fleire vart behandla på golv eller bårer.

Lam hugsar endå godt korleis ei maskin like ved han kontinuerleg peip, og at han lurte på kva det var. Det tok to timar før ein sjukepleiar skrudde av lyden. Seinare fekk han vite at pasienten som låg der hadde døydd.

Han var sjølv ein av dei heldige. Etter at hans eigen tilstand forverra seg vart han lagd i respirator på akuttavdelinga sjølv om dei hadde nådd kapasiteten. Etter tre veker vart han betre, og for to veker sidan vart Lam utskriven frå sjukehuset.

Lykka er bittersøt. Sjølv har han mista både faren og svogeren til den dødelege sjukdommen, og ein annan bror kjempar for livet på akuttavdelinga.

– Eg kjenner eg har fått ein ny sjanse til å leve, seier Lam.

India vart ei lekse

Ei rekkje faktorar har bidrege til den nye smitteauken søraust i Asia. Fleire er leie av å leve under strenge koronatiltak og har late forholdsreglar gleppe. Vaksinasjonsraten er låg, og deltavarianten, som først vart oppdaga i India, spreier seg raskt.

– Dersom folk følgjer dei grunnleggjande reglane om å vaske hendene, bruke munnbind, halde avstand og bli vaksinerte, vil vi sjå ein nedgang i smittetal dei neste par vekene, seier krisekoordinator for Asia og Stillehavet, Abhishek Rimal, i Røde Kors.

Likevel har ikkje nedstenginga i Malaysia redusert dei daglege smittetala enno. Landet, med over 32 millionar innbyggjarar, hadde over 10.000 nye smittetilfelle 13. juli. Sidan den gong har dei halde fram med å vere høge.

India har vorte ei lekse for mange, og fleire land har stramma inn på koronarestriksjonane.

– Menneske i denne regionen er forsiktige fordi dei har sett det verste rett framfor auga sine med meir enn 400.000 smittetilfelle per dag i India. Dei vil ikkje at det skal gjenta seg her, forklarer Rimal.

Oksygenmangel i Indonesia

Det tek framleis tid før strenge tiltak verkar. Indonesia registrerte torsdag det høgaste dødstalet i pandemien, med 1.449 døde på ein dag.

I byrjinga av juni hadde landet rundt 8.000 smittetilfelle i døgnet. No er det meir enn 50.000. Men med få som testar seg, blir det faktiske talet rekna for å vere mykje høgare.

Då indonesiske sjukehus gjekk tom for oksygen, tredde regjeringa inn og beordra produsentar til å flytte produksjonen frå industrielle formål og vie 90 prosent til medisinsk oksygen, opp frå 25 prosent.

Men sjølv om produksjonen er tilstrekkeleg, slit landet med distribusjonen. Fleire sjukehus manglar oksygen etter at behovet femdobla seg frå 4.000 tonn om dagen til over 20.000 tonn.

Fleire er òg bekymra for at Sinovac-vaksinen frå Kina er mindre effektiv mot deltavarianten, og både Indonesia og Thailand planlegg å gi helsearbeidarar ein ekstra dose av ein annan vaksine.

Kritisk situasjon i Myanmar

I Myanmar har militærkuppet i februar, som har ført til ei bølgje av protestar og valdeleg politisk konflikt, øydelagt det offentlege helsevesenet.

Sidan starten av juli har dødstala skote i vêret, og det er grunn til å tru at det er store mørketal av både koronatilfelle og drepne i konflikten i landet.

Den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean har varsla at situasjonen berre vil forverrast dei neste vekene på grunn av akutt oksygen- og medisin mangel, låg testkapasitet, få vaksinerte og eit overbelasta helsesystem.

– Regimet si konfiskering av oksygen og angrep på helsearbeidarar og fasilitetar sidan kuppet har ført til manglande tiltru til helsevesenet. Risikoen er at krisa blir ein katastrofe, åtvara organisasjonen.

Nektar for overfylte gravplassar

Regimet i Myanmar gjekk nyleg hardt ut mot meldingar i sosiale medium om at gravlundane i Yangon var overfylte og ikkje klarte å handtere dei mange døde. Dermed stadfesta dei òg at sjukehusa sleit og at mange menneske døydde heime.

Cho Tun Aung, avdelingsleiar for tilsynet av kyrkjegardane, fortalde den militærdrivne nyheitskanalen Myawaddy at 350 arbeidarar har jobba døgnet rundt sidan 8. juli for å sikre kremering og gravferder av menneske på dei sju største gravplassane i Yangon.

Han fortalde at dei på éin dag kremerte og gravla 1.200 menneske, inkludert 1.065 som hadde døydd heime av viruset, og 169 som hadde døydd på sjukehuset.

– Vi jobbar i tre turnusar natt og dag for å gravleggje alle som har døydd, det er tydeleg at det ikkje er eit så stort problem som hevda på Facebook, sa han.

Det finst ingen offisielle vaksinasjonstal i Myanmar, men ut frå talet på tilgjengelege vaksinedosar er det grunn til å tru at berre 3 prosent av befolkninga er fullvaksinert.

