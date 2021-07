Ein aserbajdsjansk soldat drepe i skotveksling

utenriks

Dei to utkjempa i fjor ein seks veker lang krig som tok livet av rundt 6.500 menneske. Med russisk hjelp kom det i stand ei våpenkvile, men Armenia måtte avstå betydelege landområde.

Krigen vart utløyst av usemje om grenseregionen Nagorno-Karabakh som etniske armenske separatistar tok kontroll over då Sovjetunionen kollapsa.

Regjeringane i Baku og Jerevan har dei siste månadene meldt om fleire trefningar langs grensa, og det er aukande frykt for at det kan utvikle seg til litt meir.

Dei to landa sine styresmakter skuldar på kvarandre for den siste hendinga som tok livet av ein aserbajdsjansk soldat. Ifølgje regjeringa i Baku vart han drepen av ein armensk skarpskyttar.

I Jerevan seier styresmaktene at aserbajdsjanske styrkar opna eld først og at tre armenske soldatar vart såra under intens skyting.

Spenninga har teke seg merkbart opp sidan mai då Armenia skulda soldatar frå Aserbajdsjan for å ta seg over grensa i sør og «kringsette» ein innsjø som dei to landa deler tilgang til.

(©NPK)