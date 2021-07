To vaksinedosar vernar mot deltavarianten

utenriks

Nyheitsbyrået Reuters melde onsdag kveld om funnet i studien publisert i New England Journal of Medicine.

Den smittsame deltavarianten av koronaviruset dominerer no smittebiletet i verda, men styresmakter har understreka at vaksinasjon er svært effektivt i å forhindre alvorleg sjukdom.

Forskingsrapporten viser at mRNA-vaksinen frå Pfizer og den omdiskuterte AstraZeneca-vaksinen, er svært effektive i å byggje immunitet mot deltaviruset.

Men studiet påpeikar at det berre gjeld to vaksinedosar, og at éin ikkje er nok til å gi tilstrekkeleg vern mot sjukdommen.

