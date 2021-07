Fleire dømde i grov bedragerisak i Sverige etter anke

utenriks

Fondsforvaltaren Allra, tidlegare Swedish Fund Service, har i fleire år forvalta pengar på vegner av Sveriges pensjonsbyrå.

Torsdag vart fire menn, inkludert dei to grunnleggjarane av Allra, dømde for å ha medvite inngått ein dyr verdipapiravtale med selskapet Oak Capital og for å ha utbetalt seg sjølv fleire hundre millionar kroner i gevinst på kostnad av svenske pensjonsspararar.

Mennene vart først frikjende i tingretten, men svenske styresmakter anka dommen.

Alle får mellom fire og seks år i fengsel. Dei har vorte fråtekne retten til å drive næringsverksemd. Retten har òg sett fram eit erstatningskrav.

(©NPK)