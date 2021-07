Fagforeining om gisselsituasjon: – Vi har åtvara i mange år

utenriks

Fengselsvakter som er tilknytt fagforeininga, har i fleire år varsla om problem med overfylte svenske fengsel.

Situasjonen har gjort det vanskelegare å ha kontroll, noko som har auka risikoen for friksjon mellom dei innsette, seier Sekos fagforeiningspresident Gabriella Lavecchia.

– Det er vanskeleg å flytte på folk når ein ser at noko er i ferd med å skje. Kvar skal ein flytte dei, når det er 100 eller 110 prosent belegg i fengsla?

Onsdag vart to fengselsbetjentar tekne som gissel av to drapsdømte innsette i Sverige. Etter lange forhandlingar og 20 pizzaer enda det med at gisseltakarane overgav seg.

