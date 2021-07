18 drepne i fengslar i Ecuador

utenriks

Åtte innsette vart drepne og 20 såra då valdshandlingar braut ut i eit fengsel i provinsen Guayas sørvest i landet onsdag. I eit fengsel i Cotopaxi vart 10 innsette drepne og 35 såra i opptøyar, opplyser fengselsleiinga SNAI på Twitter.

Blant dei såra er minst ni politifolk.

Elitestyrkane til politiet har vunne att kontrollen over begge fengsla, ifølgje SNAI. Fengsla vart òg åstad for valdelege opptøyar i februar. Den gong kravde samanstøytar mellom rivaliserande gjengar 79 liv, alle innsette, på éin og same dag.

Fengselsvesenet i Ecuador består av rundt 60 institusjonar med ein samla kapasitet på 29.000 innsette. Overbelegget er på rundt 30 prosent, og ekspertar meiner Ecuador manglar minst 2.500 fengselsvakter.

(©NPK)