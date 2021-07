WHO: Deltavarianten vil dominere

utenriks

Denne varianten vart først oppdaga i India og har no vorte registrert i 124 land, 13 nye berre i siste veke.

Varianten står for tre firedelar av alle smittetilfelle i mange store land, seier WHO i den vekevise vurderinga si. Det er venta at han raskt vil utkonkurrere alle andre variantar og bli den dominerande.

Av dei tre andre variantane er alfa, som først vart oppdaga i Storbritannia, funnen i 180 land og territorium. Beta, som først vart oppdaga i Sør-Afrika, er registrert i 130 land, medan gamma, først funnen i Brasil, påvist i 78 land.

WHO seier at den auka spreiinga kjem av fire forhold: ein smittsam variant er i sving, oppmjuking av smitteverntiltak, auka sosial samkvem og mange uvaksinerte.

(©NPK)