USA melder om Nord Stream-gjennombrot

utenriks

Statssekretær Victoria Nuland sa i Kongressen onsdag at avtalen inneber at røyrleidningen kan fullførast utan at nye amerikanske sanksjonar blir innført.

Detaljar blir venta seinare på dagen, men ifølgje Nuland har Tyskland forplikta seg til å vurdere sanksjonar mot Russland dersom landet prøver å «bruke energi som våpen».

Leidningen er bygd for å transportere russisk gass til Tyskland, utan å gå innom Ukraina.

Tyskland skal òg ha gått med på å samarbeide med USA om å presse Russland til å forlengje transittavtalen med Ukraina med ti år. Den noverande avtalen spring til 2025.

(©NPK)