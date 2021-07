utenriks

Ein ekspert frå delstatsstyresmaktene i New York seier at det ikkje er uvanleg at røyk frå brannar vest i landet når heilt til den andre sida. Røyken heng denne gongen lågare enn han pleier.

Fenomenet er venta å forsvinne i løpet av onsdag, ifølgje ein talsperson for US National Weather Service.

Fleire store brannar har herja USA dei siste dagane. California, Nevada og Oregon er blant delstatane som er hardast ramma.

