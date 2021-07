Pårørande saksøkjer fallskjermklubb i Sverige etter flyulykke

utenriks

Søksmålet vart levert inn 14. juli, to år etter at ulykka skjedde, skriv avisa Västerbottens-Kuriren.

Dei pårørande meiner Umeå fallskjermklubb er ansvarleg for ulykka og vil undersøkje om klubben òg kan vere erstatningsansvarlege.

Advokaten til dei pårørande, Oscar Tiberg, seier til avisa at foreldingsfristen for denne typen ulykker er på to år, og at det er derfor søksmålet blir levert inn no.

Til saman mista ni personar livet i flyulykka. Tidlegare i sommar skjedde det nok ei flyulykke i Sverige i samband med fallskjermhopping. Ni personar mista livet òg i den ulykka.

