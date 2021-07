Kina koplar klimasamarbeid med USA til forholdet mellom landa

utenriks

Den kinesiske uttalen kjem etter at klimautsendinga til USA, John Kerry, bad Kina kutte utsleppa raskt. Forholdet mellom dei to landa har vorte meir anstrengt dei siste månadene, men klimaendringane er eit område dei er samde om å samarbeide om. Etter uttalen til Kerry åtvarar likevel Kina og seier at også dette spørsmålet kan bli påverka.

– Eg vil understreke at samarbeidet mellom Kina og USA på spesifikke område er nært knytt til kor sunt det generelle forholdet mellom landa er, seier talsmann Zhao Lijian i utanriksdepartementet i Kina.

– USA bør ikkje blande seg i våre indre saker og svekkje dei kinesiske interessene og samtidig forvente forståing og støtte i bilaterale og globale spørsmål, sa Zhao på ein pressekonferanse onsdag.

Kerry bad måndag Kina sørgje for at utsleppa passerer toppen før 2030 fordi «det er den einaste måten vi kan komme ut av den gjensidige sjølvmordspakta i verda».

Til helga blir viseutanriksministeren i USA, Wendy Sherman, den høgast plasserte i Biden-administrasjonen som besøkjer Kina. Der skal ho møte utanriksminister Wang Yi og både ta opp saker dei to landa er samde om og område der dei har felles interesser.

Kåret til menneskerettane i Kina og den tidlege handteringa av pandemien er blant saker som tærer på forholdet mellom USA og Kina.

