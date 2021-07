Guatemala har fått 3 millionar vaksinedosar frå USA

utenriks

Sendinga med Moderna-vaksinane kom med fly tysdag. Medrekna desse 3 millionar dosane har Guatemala no fått 4,5 millionar dosar frå USA.

Storleiken på donasjonen gjer at landet kan tilby vaksinen til alle innbyggjarane over 40 år, opplyser helseminister Amelia Flores.

Dei siste vekene har demonstrantar kravd at president Alejandro Giammatteis må gå av. Demonstrantane meiner handteringa til regjeringa av koronapandemien har vore dårleg og at regjeringa ikkje har gjort nok for å skaffe vaksinar.

